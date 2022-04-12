20 قتيلاً جراء فيضانات جنوب إفريقيا

جوهانسبرغ- سانا

لقي 20 شخصاً حتفهم جراء فيضانات اجتاحت مقاطعة كوازولو ناتال بجنوب إفريقيا بعد هطول أمطار غزيرة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المتحدث باسم خدمات طوارئ المقاطعة روبرت ماكنزي قوله اليوم إن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة تسببت بمحاصرة الأشخاص في منازلهم كما جرفت المياه المتدفقة بعض الأشخاص وأدت إلى انهيار المباني السكنية وقطع الطرق وانقطاع الكهرباء.

ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة للبحث عن مفقودين حيث من المرجح أن يزداد عدد القتلى والمفقودين وفق ماكنزي.

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