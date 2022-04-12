إصابة 13 شخصاً جراء إطلاق نار بمحطة لقطارات الانفاق في نيويورك

واشنطن-سانا

أصيب 13 شخصا جراء اطلاق نار وقع اليوم بمحطة لقطارات الانفاق في مدينة نيويورك الأمريكية.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين محليين قولهم إن “الهجوم المروع وقع بمحطة مترو انفاق بروكلين ما أسفر عن إصابة 13 شخصا” مشيرين إلى العثور على “العديد من العبوات الناسفة بموقع الحادث”.

وأظهرت صور نشرت عبر الانترنت أرضيات منصة مترو الانفاق ملطخة بالدماء والجرحى.

وتشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار متكررة في ظل القوانين التي تشرع حمل السلاح كحق فردي وتفشي ظاهرة العنف في المجتمع الأمريكي.

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