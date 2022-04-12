الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي تحول إلى أداة عسكرية وعدوانية

موسكو-سانا

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن تصريحات مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل حول استخدام القوة لحل النزاع في أوكرانيا دليل على تحول الاتحاد الأوروبي إلى أداة عسكرية عدوانية غايتها التوسع الخارجي.

وقالت الخارجية في بيان اليوم ” إن تصريحات بوريل تؤكد وبوضوح أن الاتحاد الأوروبي في نموذج 2022 قد تخلى أخيراً عن مثل صيانة السلام العالمي والتي صاغها آباؤه المؤسسون الذين سعوا لضمان عدم اندلاع حرب جديدة في أوروبا بل وأن تكون مستحيلة ولا يمكن تصورها”.

وأضاف البيان “الآن يعد الاتحاد الأوروبي بزيادة حجم المساعدة العسكرية لكييف إلى1.5 مليار يورو ما يؤكد للعالم بأسره أنه يتحول اليوم إلى أداة عسكرية وعدوانية للتوسع الخارجي”.

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