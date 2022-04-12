موسكو: على بعثة الأمن والتعاون الأوروبي تحديد ماهية عملها بدونباس

موسكو-سانا

طالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بعثة المراقبة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي بتوضيح وبشكل تفصيلي طبيعة المهام التي كانت تنفذها في دونباس.

وقالت زاخاروفا لقناة روسيا 24 إن كلمة المهمة ليست مناسبة جداً هنا لأنهم يسمون أنفسهم هكذا على الرغم من أنهم لم يكونوا كذلك لبعض الوقت مشددة على أنه يجب على هذه المنظمة اليوم أن تدلي ببيانات ذات صلة وأن توضح ما الذي تعمله وأي شكل تقوم به في هذه المنطقة.

وكانت وزيرة الخارجية لجمهورية دونيتسك الشعبية ناتاليا نيكونوروفا كتبت سابقاً في صفحتها على تلغرام إن عمل البعثة لا يجب أن يتواصل في أراضي الجمهورية بسبب تغير الحقيقة السياسية وتوقف سريان مفعول اتفاقيات مينسك كما تغير الوضع القانوني بسبب الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية من جانب روسيا.

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