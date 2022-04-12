مطبخ حبة بركة.. مبادرة رمضانية تعكس قيم المحبة والتكافل الاجتماعي

دمشق-سانا

سبع ساعات من العمل يوميا في جو من التعاون والمحبة يشارك به 25 يافعاً من متلازمة داون و20 متطوعاً من جمعية جذور ضمن مبادرة “مطبخ حبة بركة” التي أطلقتها الجمعية للموسم الرمضاني السادس على التوالي بهدف ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي والتعاضد الإنساني.

نشرة سانا الشبابية واكبت يوم عمل كامل لمبادرة “مطبخ حبة بركة” ضمن “كافيه سوسيت” في حديقة تشرين بدمشق حيث اعتبرت خلود رجب رئيس مجلس إدارة جمعية جذور المبادرة تجربة إيجابية في مجال العمل الإنساني وخطوة لمساعدة الأسر والعائلات المحتاجة خاصة في شهر رمضان لافتة إلى أن مطبخ حبة بركة يشمل عدة حملات فهو مطبخ تنموي يستهدف نساء ناجيات من العنف وأطفالاً فاقدي الرعاية الأسرية كذلك.

وبينت رجب أن عمل الفريق يبدأ منذ الصباح بتعقيم وتنظيف المكان ثم التحضير لطهي الوجبة الأساسية تليها مرحلة التبريد ثم تعبئة وتغليف الوجبات وصولاً إلى مرحلة التوزيع مبينة أن هذا العمل مستمر يومياً حتى نهاية الشهر الفضيل وأن المبادرة تستهدف كل يوم عدداً من الأسر في منطقة ما حيث يتم التعاون مع جمعية الشباب الخيرية للوصول إلى أماكن جديدة ومتفرقة في أحياء دمشق وريفها لافتة إلى أن التوزيع سيستهدف أيضاً عمال حديقة تشرين وعمال النظافة في أحياء دمشق وريفها.

هبة جبان من أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية أشارت إلى أن شباب المبادرة مقسمون إلى مجموعات يعمل أفرادها بروح الفريق لإنجاز ما هو مطلوب فيما لفتت سهيلة محتسب بالله إلى أن مثل هذه المبادرات تعزز انتماء الشباب لمجتمعهم ولها أثر إيجابي في أفراده مشيرة إلى أن 45 متطوعاً يشاركون في أنشطة المبادرة ويستهدفون بالتوزيع أكثر من 1700 وجبة يومياً إضافة إلى توزيع 150 سلة غذائية.

وأثناء عملها بتقطيع الخضار وتجهيزها للطهي عبرت رنيم تركية عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل التطوعي الذي يعزز روح المشاركة وتقديم المساعدة للأشخاص المحتاجين فيما رأت زينة كردي أن عملهم يحتاج إلى النشاط والالتزام ليحقق غاياته السامية داعية الشباب إلى الانخراط في هذا النوع من المبادرات.

وعن أثر هذه المبادرات في نفوس الأشخاص بين حسام أن العديد من الأشخاص أصبحوا يقصدون الكافيه بشكل يومي للحصول على وجبة إفطار منوهاً بما يقام من مبادرات مماثلة في أماكن مختلفة ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من خلال شهر رمضان المبارك.

ربى شدود

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency