مخبز رويسة حمدان يوزع كامل مخصصاته مجاناً خلال رمضان

طرطوس-سانا

أطلق المخبز الآلي في رويسة حمدان بريف صافيتا في طرطوس اليوم مبادرة تتضمن توزيع كامل مخصصاته من الخبز مجاناً طيلة الشهر الكريم على العائلات في 8 قرى بريف صافيتا.

المسؤول عن المخبز زاهر حسن ذكر لمراسلة سانا أن كل عائلة تحصل على مخصصاتها اليومية من مادة الخبز عبر البطاقة الالكترونية مجاناً طيلة الشهر الكريم وذلك في قرى (الجروية ورويسة حمدان وبيت سلامة وبصلوح وبيت دوارة وضهر شيحا وصليب والأسقف) لافتاً إلى أن المبادرة تمت بدعم من القائمين على المخبز وعدد من المتبرعين.

كما أطلقت جمعية الجعفرية الخيرية مبادرة تتضمن توزيع سلات غذائية ومساعدات مادية خلال شهر رمضان مستهدفة المرضى والأسر الأشد احتياجاً والأرامل والعجزة والايتام وذلك بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة.

وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد ابراهيم عبد الحميد أن الجمعية مستمرة بتقديم السلات الغذائية حيث يتم يومياً توزيع بين 60 و90 سلة ضمن مدينة طرطوس وأنه تم لغاية تاريخه توزيع نحو 586 سلة مشيراً إلى أن التوزيع يتم بناء على بيانات مسبقة تم جمعها من المتطوعين.

هيبه سليمان

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