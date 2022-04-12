فوانيس ونجوم وأهلة لتزيين أجواء الشهر الفضيل ضمن تجربة مهنية لشابة

دمشق-سانا

زينة رمضان بكل ما تحتويه من تفاصيل جمالية تحرك المشاعر وتحرض الذكريات الدافئة هي المرحلة الجديدة من مشروع الشابة منى العوف التي تشتغل في مجال العمل اليدوي واختارت أن تختص بهذه المنتجات تحديداً كونها ترسم ذكريات جميلة لدى أفراد الأسرة وتضفي أجواء من الفرح على قلوب الصغار والكبار معاً.

وذكرت منى 24 عاماً لـ سانا الشبابية أنها تقوم بصنع هدايا خاصة بزينة رمضان لخلق بيئة جميلة لاستقبال الأيام المباركة وقالت “من الجميل أن تصبح بيوتنا عامرة بالأنوار المبهجة والفوانيس ورموز الأهلة والنجوم في شهر الخير الأمر الذي حفزني على صناعة الزينة الخاصة بطقوس هذا الشهر الفضيل واستحضار تاريخ إنارة المساجد قديماً بقناديل الزيت”.

وأشارت إلى أنها بدأت بصناعة الهدايا والإكسسوارات والتزيين عن طريق الصدفة فقامت بشراء اللوازم وصنعت طوقاً بنفسها نال إعجاب عائلتها وأصدقائها فطلبوا منها صنع المزيد وهكذا بدأت تدريجياً في إنتاج خامات جديدة لتتحول فكرتها إلى مشروع صغير بمساعدة والدها الذي يمتلك خبرة كافية في هذا المجال.

منى الحاصلة على إجازة في الأدب الفرنسي من جامعة دمشق تدرس حالياً إدارة الأعمال وهي توفق بين دراستها الجامعية وعملها اليدوي الذي بدأت به منذ عامين مؤكدة أنها تسوق منتجاتها اليدوية عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال مشاركتها في البازارات والأسواق الخيرية والمعارض المختلفة.

لمياء الرداوي

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