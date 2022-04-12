(إحساس).. فرقة موسيقية شبابية لإحياء الأغاني القديمة والطربية بالسويداء

السويداء-سانا

مواهب شبابية واعدة أظهرت على مدى عامين قدرات متميزة ضمن فرقة (إحساس) الموسيقية بالسويداء حيث تبدت هذه الإمكانات عبر عدد من الأنشطة والفعاليات التي أقامتها الفرقة بدعم من معهد (فهد بلان) للموسيقا والغناء.

العازف ميلاد نكد مؤسس الفرقة أوضح لنشرة سانا الشبابية أن الهدف من هذا التجمع الفني إعادة إحياء الأغاني القديمة والطربية وتقديمها بشكل مختلف لاجتذاب عدد أكبر من محبي الفن مبيناً أن احترافه الموسيقا وتمرسه العزف على خمس آلات إيقاعية منذ خمس سنوات أهله لتقديم عدة حفلات مع عدد من المطربين أهمها مع معهد (فهد بلان) ما خلق لديه دافعاً لتأسيس الفرقة.

ويتم تدريب أعضاء الفرقة كما أوضح ميلاد بشكل أكاديمي لتقديم وصلات موسيقية قديمة طربية لعدة مطربين مع توزيع موسيقي بين آلات الكمان والعود والرق والطبلة مشيراً إلى إحداث قناة خاصة بالفرقة على (اليوتيوب).

ووفقاً لمدير معهد فهد بلان للموسيقا والغناء الفنان أدهم عزقول فإن تشكيل الفرقة خطوة مهمة للمواهب الشابة لإظهار إمكانياتها والعمل للارتقاء بمستواها مبيناً أنها قدمت خلال الفترة الماضية عدة حفلات مع بعض المبادرات والفرق التطوعية والجمعيات الأهلية.

وحسب عازف الكمان الشاب مضر أبو أحمد فإن حبه للعزف الذي بدأ به قبل ثماني سنوات بمعهد فهد بلان ويتابعه حالياً بمعهد فريد الأطرش إضافة إلى اشتراكه بعدة حفلات سابقاً جميعها عوامل أهلته للانتساب إلى الفرقة التي تمثل بالنسبة له خطوة على طريق مستقبله الفني.

عازف العود حمزة جمول خريج معهد الموسيقا العربية أشار إلى أنه يعزف العود منذ سبع سنوات وقدم عدة حفلات بالمركز الثقافي ومسرح التربية مؤكداً أهمية تواجده بالفرقة مع عدد من المواهب الشابة فيما ذكر عازف الطبلة حسن نكد أن موهبته التي ظهرت من خلال معهد فهد بلان والتدريبات التي استفاد منها سابقاً دفعته ليكون متواجدا بفرقة (إحساس) التي أكسبته خبرة إضافية.

عمر الطويل

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