موهبة واعدة وتدريب مستمر يحول الهواية إلى مشروع إبداعي منتج

طرطوس-سانا

لفتتها الألوان واللوحات الفنية منذ صغرها ما دفع المهندسة المعمارية الشابة عفراء سعد سليمان نحو حقل التدريب والتمرس على الرسم وسط اهتمام وتشجيع عائلي لتتمكن خلال فترة من الزمن بجهدها الذاتي من تأسيس مشروع إبداعي منتج.

وأوضحت سليمان وهي من سكان مدينة الشيخ بدر بطرطوس في حديثها لنشرة سانا الشبابية أنها نشأت في عائلة فنية مستفيدة من تجربة والدها بتعلم أساسيات الفن وصقلت مهاراتها بمتابعة واهتمام من المدرسة والأهل والمشاركة بالأنشطة الطليعية حيث نالت في المرحلة الابتدائية المركز الثاني بمسابقة الرواد عن فئة الرسم على مستوى المحافظة وشاركت بمعارض مدرسية عدة حينها.

اتقنت سليمان الرسم ذاتياً عبر مسيرة متواصلة من التعلم والتدريب المكثف معتمدة في ذلك على متابعة المواقع الإلكترونية المتخصصة بالرسم ومشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية للاطلاع على الأساليب الفنية وتعلم تقنيات جديدة.

أما عن مواضيع لوحاتها فبينت أنها تميل إلى رسم الأشخاص والبورتريه (رسم الوجوه) لأنها تتيح لها إبراز جمال الملامح الإنسانية وما تحمله من خفايا ومشاعر إضافة إلى الأعمال المستوحاة من دراستها الجامعية في كلية هندسة العمارة مهتمة بأدق التفاصيل فيها.

اعتمدت الفنانة الشابة في أغلب لوحاتها على أقلام الرصاص والفحم قبل أن تتدرج نحو تقنيات الإكريليك والزيتي والخشبي مستفيدة من خبرتها الأكاديمية في مقاربة الألوان وتنسيقها مع بعضها البعض.

واختتمت سليمان حديثها بالإشارة إلى أنها تعرض أعمالها من خلال صفحتها على (الفيسبوك) وتستقبل من خلالها طلبات الرسم لتنفيذ لوحات فنية تعتبر الخيار الأمثل للراغبين بهدايا مميزة.

نجوى حسن العلي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency