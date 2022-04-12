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استشهاد فتاتين بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي (داعش) بريف ديرالزور

2022-04-12

ديرالزور-سانا

استشهدت فتاتان جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي في قرية المريعية بريف ديرالزور الشرقي.

وذكر مراسل سانا أن لغماً أرضياً من مخلفات إرهابيي “داعش” انفجر اليوم أثناء مرور الفتاتين بالقرب من مكان زرع اللغم في قرية المريعية ما أدى الى استشهادهما على الفور.

وتواصل وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري عمليات تمشيط وتطهير المناطق التي يتم تحريرها من التنظيمات الإرهابية في أنحاء البلاد ونزع الألغام والعبوات الناسفة التي عمد الإرهابيون إلى زرعها وإخفائها في الأحياء السكنية والأراضي الزراعية والطرقات لإيقاع أكبر قدر من الضحايا وتدمير الممتلكات وترهيب الأهالي.

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