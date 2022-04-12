الزراعة تتخذ جملة إجراءات للحد من الحرائق المحتملة هذا الصيف

دمشق-سانا

اتخذت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عدة إجراءات للحد قدر الإمكان من حدوث الحرائق حيث تم إعداد خطة متكاملة لمكافحتها بالتعاون مع كل الجهات المعنية مع مراعاة خصوصية وإمكانيات كل محافظة.

وبين مدير الحراج في الوزارة المهندس باسم سلوم في تصريح لـ سانا أن 22 حريقاً نشب هذا العام منها 9 حرائق حراجية و11 حريقاً زراعياً بمساحة إجمالية نحو 130 دونماً لافتاً إلى أن موسم الحرائق قد يأتي باكراً نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ.

وحسب سلوم فقد بدأت المديرية بتنفيذ خطة شق الطرق الحراجية وخطوط النار وتعزيلها حيث تم تنفيذ مسافة 4 كيلومترات حتى الآن من إجمالي الخطة المقررة هذا العام والبالغة 55 كم كما تم البدء خلال شهر نيسان بتنفيذ الخطة المقررة لترميم وتعزيل الطرق الحراجية وخطوط النار البالغة 2725 كم علما أنه تم تنفيذ أعمال شق وترميم 223 كم من خطة الطرق الحراجية وخطوط النار ضمن الغابات الطبيعية خلال العام الماضي ومسافة 2734 كم من أعمال الترميم والتعزيل.

وأضاف سلوم إنه تم تشكيل لجان محلية في كل وحدة إدارية برئاسة وعضوية عضو المكتب التنفيذي بالوحدة الإدارية ورؤساء الوحدات الإرشادية ورؤساء الجمعيات الفلاحية ومخاتير القرى ورئيس المخفر الحراجي وتتركز مهامها على مراقبة كل الأراضي الزراعية ومنع إشعال النيران ضمن الأراضي الزراعية وإحالة المخالفين إلى القضاء وتحفيز الأهالي لمساعدة طواقم الإطفاء في مكافحة الحرائق وغيرها من الجهات المعنية لتأمين وصول فرقها وتأدية مهامها وحمايتها والإعلام عن الحرائق من خلال الاتصال على الرقم المجاني 188.

ونوه سلوم بأهمية تنظيف جوانب الطرقات العامة والفرعية من الأعشاب والنباتات النامية القابلة للاشتعال وتسهيل حركة الآليات للوصول إلى مكان الحريق في حال حدوثه مشيراً إلى دور المجتمع المحلي في نشر الوعي بعدم حرق المخلفات الزراعية والإسراع في إخمادها في حال نشوبها حرصاً على المحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة ومنع انتقالها إلى الحيازات الزراعية المجاورة والغابات والممتلكات الخاصة.

غصوب عبود

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