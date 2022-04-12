تدريب 18 شاباً على أسس الخط العربي في ثقافي درعا

درعا-سانا

يتدرب 18 شاباً على أسس الخط العربي من خلال دورة اختصاصية أطلقها المركز الثقافي العربي في مدينة درعا لمدة 3 أشهر.

وتهدف هذه الدورة وفقاً لفهد العبود رئيس ثقافي درعا إلى تعليم الراغبين الخط العربي وإكسابهم الخبرات اللازمة فيه وإدخالهم سوق العمل من منطلق الاحتفاء بتراث سوري وعربي وإسلامي تفوق على كل الفنون الأخرى وغدا ملهماً لها.

من جهة أخرى يقيم ثقافي درعا دورة في قيادة الحاسب (اي سي دي ال) والتي تأتي كما ذكر العبود ضمن سعي المركز لإقامة دورات تتناسب مع ميول الشباب وحاجة سوق العمل.

قاسم المقداد

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