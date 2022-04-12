وزير الدفاع الهندي: روسيا والهند حليفان وعلاقتهما مستقرة

نيودلهي-سانا

أكد وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ أن الهند وروسيا حليفان طبيعيان ويتمتعان بعلاقة مستقرة ولا تؤثر على أحد.

ونقلت وكالة تاس عن سينغ قوله في مقابلة مع صحيفة هندوستان تايمز إن الهند وروسيا حليفان طبيعيان وعلاقتنا مستقرة للغاية.. والولايات المتحدة تعرف ذلك ولا أعتقد أن هذه الروابط ستؤثر على علاقاتنا مع واشنطن أو على المصلحة القومية الأساسية لها.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت طلبيات الهند من قطع الغيار والمعدات التي اشترتها بالفعل من روسيا ستتضرر بسبب الحرب في أوكرانيا قال سينغ: “أستبعد تأثير هذا الصراع على جاهزية الهند واستعداداتها للحفاظ على أمنها القومي .. وأنا لا أوافق على فكرة أن أمننا قد يتعرض لمشاكل فالهند ليست دولة ضعيفة ولدينا القوة الكافية للتعامل مع أي وضع .. وفيما يتعلق بروسيا وأوكرانيا فإننا نريد وندعو للسلام”.

وعندما سئل عما إذا كانت الهند تدرس المزيد من التنويع في مشترياتها الدفاعية بعد بدء العملية الروسية في أوكرانيا اكتفى سينغ بالرد بإيجاز “انتظروا وسترون”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية وجهت الشهر الماضي برقية إلى دبلوماسييها في 50 دولة تتضمن إبلاغ دبلوماسيين من الهند والإمارات أن حيادهم تجاه أوكرانيا يضعهم (في صف روسيا) لتعود وتسحبها بعد 24 ساعة من إرسالها.

وجاء في البرقية “إن الاستمرار في الدعوة للحوار كما كنتم تفعلون في مجلس الأمن ليس موقفاً محايداً بل يضعكم في معسكر روسيا ونحن نشجعكم بشدة على اغتنام الفرصة لدعم أوكرانيا في مجلس حقوق الإنسان وهي فرصة أخفقتم في انتهازها في مجلس الأمن”.

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