مصرع 6 أشخاص في حادث دهس بقطار جنوب الهند

نيودلهي-سانا

أعلنت الشرطة الهندية اليوم مصرع ستة أشخاص في حادث دهس بقطار سريع في ولاية أندرا براديش جنوب الهند.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن ضابط بالشرطة قوله إن الحادث وقع في منطقة سريكاكولام الليلة الماضية عندما نزل بعض الركاب من قطار سيكوندراباد غواهاتي سوبرفاست السريع على مسار السكة الحديدية المجاورة بعد وقوع خلل فني فيه ليمر في الوقت نفسه قطار آخر قادم من الاتجاه المعاكس ويصدمهم متسبباً بوفاة ستة أشخاص على الفور.

وأشار الضابط إلى أن فرق الشرطة سارعت إلى مكان الحادث لإخراج الجثث من المسار.

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