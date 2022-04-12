أكثر من 752 ألف شخص عبروا إلى روسيا من أوكرانيا ودونباس

موسكو-سانا

أعلنت مصادر في وكالات الأمن الروسية أن أكثر من 752 ألف شخص عبروا إلى روسيا من أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبية منذ بداية العملية العسكرية الروسية في الـ 24 من شباط الماضي.

ونقلت وكالة تاس عن المصادر قولها إنه وخلال الـ 24 ساعة الماضية دخل نحو 26600 شخص الأراضي الروسية من أوكرانيا ودونباس ليرتفع إجمالي الأشخاص الذين فروا من الحرب ولجؤوا إلى روسيا إلى أكثر من 752 ألف شخص بينهم أكثر من 144 ألف طفل لافتة إلى أن ما معدله نحو 20 ألف شخص يدخلون روسيا يوميا منذ بداية الأزمة.

وينتمي أغلب هؤلاء اللاجئين للأراضي الروسية إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبية بمقدار 614 ألف شخص بينما وصل 138 ألف شخص من أوكرانيا عبر نقاط التفتيش في بيلغورود وكورسك ومنطقة بريانكس وجمهورية القرم.

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