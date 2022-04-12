دونيتسك: إجلاء 587 شخصاً من ماريوبول خلال الساعات الـ 24 الماضية

دونتسيك-سانا

أعلن مقر الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية أنه تم إجلاء 587 شخصاً بينهم 96 طفلاً من مدينة ماريوبول إلى قرية بيزيمينويه بمنطقة نوفوآزوفسكي خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيان صادر عن المقر اليوم قوله إن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم يوجدون حالياً في مركز تقديم المساعدة للمدنيين الذي أقامته قوات وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك.

وأشار البيان إلى أنه تم حتى الآن إجلاء 16342 شخصاً إلى قرية بيزيمينويه حيث يتم تقديم الخدمات الإنسانية لهم.

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