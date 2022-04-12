قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة عشر فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة جنين وبلدة اليامون غربها وبلدات صوريف في الخليل وفوريك وبيت دجن في نابلس والخضر في بيت لحم وطمون في طوباس واعتقلت ثلاثة عشر فلسطينياً.

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال شرق طولكرم

وأصيب عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عنبتا شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق وابل من قنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق.

كما أصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي جامعة فلسطين التقنية غرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت الجامعة من جهتها الغربية المحاذية لجدار الفصل العنصري وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة طالبين بالرصاص والعشرات بحالات اختناق.

واستشهد فلسطيني في وقت سابق اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في عسقلان بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

قوات الاحتلال تهدم منزلا ومنشأة زراعية في شرق رام الله

من جهة أخرى هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً ومنشأة زراعية في قرية كفر مالك شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عين سامية في القرية بعدد من الجرافات وهدمت منزلا ومنشأة زراعية.

وكانت سلطات الاحتلال أقامت العام الماضي بؤرة استيطانية في منطقة عين سامية.

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