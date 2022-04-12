القوات العراقية تقبض على ثمانية إرهابيين في ثلاث محافظات

بغداد-سانا

أعلن المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول عن إلقاء القبض على ثمانية عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي في ثلاث محافظات في البلاد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن اللواء رسول قوله في بيان إن “جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين من تنظيم داعش بعد التوصل اليهم وفق معلومات استخباراتية دقيقة في محافظة الأنبار” مشيراً إلى أن قوة خاصة من الاستخبارات العراقية تمكنت أيضاً من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين من تنظيم داعش في محافظة كركوك.

وأضاف اللواء رسول إن جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في أربيل تمكن أيضاً من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين بينهم متزعم في تنظيم داعش الإرهابي.

وكانت القوات العراقية ألقت القبض أمس على 4 إرهابيين في محافظتى صلاح الدين والأنبار.

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