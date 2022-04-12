مقتل شخص وإصابة 3 آخرين جراء انفجار في قضاء صيدا جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل شخص وأصيب 3 آخرون بجروح جراء انفجار في بلدة بنعفول الواقعة في قضاء صيدا جنوب لبنان.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصدر أمني قوله إن انفجارا وقع بالقرب من المجلس المحلي لبلدة بنعفول أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل مشيراً إلى أن الانفجار ألحق أيضا أضراراً بمبنى تابع للمجلس المحلي البلدي وآخر ملاصق له.

وأضاف المصدر أن سيارات الإسعاف هرعت على الفور إلى مكان الانفجار في حين باشرت الأجهزة اللبنانية المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.

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