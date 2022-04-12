القواسمي: جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين لن تثنيهم عن مواصلة نضالهم

القدس المحتلة-سانا

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الوطنية الفلسطينية “فتح” أسامة القواسمي أن جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الفلسطينيين لن تثنيه عن مواصلة نضاله حتى نيل حريته وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.

واعتبر القواسمي في بيان نقلته وكالة وفا أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو الطريق الوحيد للتوصل إلى تسوية القضية الفلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ولفت القواسمي إلى أن العمليات البطولية التي نفذها الفلسطينيون في مدينة جنين وبقية المدن والقرى والمخيمات رداً على جرائم الاحتلال توجه رسالة إلى العالم أجمع مفادها أن محاولاته ومؤامراته لإضاعة حقوق الشعب الفلسطيني مصيرها الفشل.

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