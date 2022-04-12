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السفير الروسي في لندن: علاقاتنا مع بريطانيا ضاقت جداً

2022-04-11

لندن-سانا

أكد السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين أن العلاقات بين موسكو ولندن ضاقت بشكل كبير ولا يوجد مسار تفاوضي بين الجانبين.

ونقل موقع روسيا اليوم عن كيلين قوله في معرض رده على سؤال حول تقييم المستوى الحالي للعلاقات الروسية البريطانية “إنه لا يوجد شيء خاص لتقييمه” مشيراً إلى أن علاقة بلاده مع بريطانيا الآن ذات طبيعة فنية تتعلق أكثر بتقديم الخدمات للمواطنين والحفاظ على عمل السفارات.

وأضاف كيلين: إن التواصل مستمر ليس فقط عبر الخطوط الدبلوماسية المدنية ولكن لدينا أيضا ملحق عسكري يعمل هنا.

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