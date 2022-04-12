روسيا تدعو الفاو إلى عدم تسييس مشكلات الغذاء العالمية

موسكو-سانا

دعت روسيا اليوم منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” إلى عدم تسييس حل مشكلات الغذاء العالمية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان إن “الوفد الروسي دعا خلال انعقاد الدورة 169 لمجلس منظمة الأغذية والزراعة في روما في الثامن من الشهر الجاري بمبادرة من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي للنظر في تأثير الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي إلى أهمية الحفاظ على أجندة غير مسيسة لضمان الأمن الغذائي” متوقعا أن تعود منظمة الأغذية والزراعة للعمل وفقا للمهام الموكلة إليها.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن المشاركين في الاجتماع عملوا على تسييس عمل المنظمة بما يتعارض مع طبيعة عملها والذي يشمل النظر في تنمية الزراعة وزيادة إنتاجيتها وضمان الأمن الغذائي فقط وقالت “تم تجاهل آراء جزء كبير من أعضاء المجلس الذين أصروا على إجراء تحليل شامل لأسباب تدهور الوضع في سوق الغذاء العالمية بما في ذلك تأثير الأزمة في أوكرانيا ووباء كورونا وتغير المناخ والعقوبات الأحادية غير القانونية والتدابير الاقتصادية”.

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