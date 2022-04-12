موسكو: النازيون الأوكران يزيفون الأخبار مثل إرهابيي الخوذ البيضاء

نيويورك-سانا

أكد ديميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن النازيين الأوكران والغرب يزيفون الأخبار والأقاويل ومقاطع الفيديو كما فعل إرهابيو ما يسمى (الخوذ البيضاء) في سورية مشيراً إلى أن جهود الغرب تتماشى مع منطق حرب المعلومات الموجهة ضد روسيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوليانسكي قوله في اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم: “إن فبركات النازيين في أوكرانيا متواصلة ولم تقتصر على بوتشا بل طالت كراماتورسك وعدة مناطق أخرى في أوكرانيا” مشيراً إلى أنه يتم الترويج لتلك الأخبار على أنها جرائم ارتكبها الجيش الروسي رغم عدم وجود أي دليل على ذلك وأنه تم إخطار مجلس الأمن بذلك.

وأوضح بوليانسكي أن بريطانيا دخلت بكل ثقلها حتى تمنع عقد اجتماع من أجل دحض تلك الفبركات مبيناً أن الإعلام الغربي مستمر بالأكاذيب واتهام الجيش الروسي بجرائم في أوكرانيا.

وتابع بوليانسكي: “في الأيام الأخيرة قدمنا معلومات إلى الأمم المتحدة بشأن الاستفزازات المقبلة التي تعدها كييف وأن أحد هذه الاستفزازات هو الادعاء باكتشاف مقابر جماعية في قرية راكوفكا بالقرب من كييف”.

وأشار بوليانسكي إلى أن مراسلي وسائل الإعلام الغربية وصلوا إلى مدينة كريمينايا لتصوير استفزاز أعدته القوات الأوكرانية يتمثل بقصف مزعوم للجيش الروسي لسيارات إسعاف كانت تنقل مرضى.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت أمس أن قوات النظام في كييف تستعد بدعم من الغرب لتنفيذ مجازر جماعية ضد المدنيين في جمهورية لوغانسك الشعبية بهدف اتهام القوات الروسية بها مشيرة إلى أن هذه القوات تخطط أيضاً لتمثيل مزعوم حول فتح مقابر جماعية لمدنيين قتلوا على يد الجيش الروسي في قرية راغوفكا الواقعة في ضواحي كييف.

كما أوضح بوليانسكي أن العملية العسكرية الخاصة ضرورية ليس فقط لأمن روسيا بل لمستقبل أوكرانيا وأمن جيرانها وأن ما يقوم به النازيون في أوكرانيا لا يختلف عما يمارسه تنظيم (داعش) الإرهابي مشيراً إلى أن هناك نية واضحة لتصوير الجنود الروس بأنهم مغتصبون لافتاً إلى أن الفيديو المصور في أوكرانيا عن الإعلان للخدمة العامة تم بأسلوب إرهابيي (داعش) وأن الشيء الوحيد الذي يرتبط بهذا الفيديو هو إرهابيو (داعش) الذين وزعوا مقاطع فيديو لهم وهم يدقون أعناق ضحاياهم.

وكانت قناة (الحرب ضد التزييف) كشفت أمس على تطبيق تيليغراف قيام ممثلة أوكرانية بتصوير فيديو يتضمن إهانات وتهديدات ودعوات لتنفيذ أعمال عدائية ضد مواطنين روس على طريقة تنظيم (داعش) الإرهابي وشاركت الفيديو منظمات أمريكية على مواقع التواصل.

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