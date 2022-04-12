مدفيديف: روسيا لن تعزل نفسها عن العالم

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف أن روسيا لن تعزل نفسها عن العالم لافتاً إلى أن لدى موسكو جدول أعمال حافلاً مع بلدان رابطة الدول المستقلة وبريكس وأمريكا اللاتينية وإفريقيا.

وقال مدفيديف في منشور على حسابه على تلغرام إن روسيا لن تعزل نفسها انتقاماً من الحمقى ولا يجب توقع أي اكتفاء ذاتي بما في ذلك في المجال الثقافي مؤكداً أن بلاده ستساعد ممثلي المهن الفنية والإبداعية في عدم الانفصال عن المجال الثقافي الدولي.

يذكر أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بحجة عمليتها العسكرية الخاصة لحماية دونباس فشلت في تحقيق أهدافها حيث سقطت رهانات الرئيس الأمريكي جو بايدن الخاطئة بشأن انهيار الروبل وعزل موسكو عن الاقتصاد العالمي.

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