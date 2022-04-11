مستشار النمسا ينقل لبوتين رغبة زيلينسكي في إجراء مفاوضات مباشرة

فيينا-سانا

كشف المستشار النمساوي كارل نهامر أنه نقل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغبة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إجراء مفاوضات مباشرة.

ونقلت قناة فيلت التلفزيونية الألمانية عن نهامر قوله اليوم: “أخبرت الرئيس بوتين أن الرئيس زيلينسكي يريد إجراء اتصال مباشر من أجل المفاوضات”.

وكان نهامر زار في وقت سابق اليوم موسكو والتقى ببوتين ولكن لم يعقد الجانبان مؤتمراً صحفياً عقب الاجتماع.

يشار إلى أن هذا هو أول لقاء بين الجانبين منذ تولي نهامر منصبه في أواخر العام الماضي كما كان المستشار النمساوي أول زعيم لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي يزور روسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شباط الماضي.

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