مباحثات يمنية أممية حول إيقاف العدوان على اليمن

صنعاء-سانا

بحث وزير الخارجية اليمني المهندس هشام شرف اليوم مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ آخر المستجدات على الساحة اليمنية ومنها ما يتعلق بالهدنة وجهود إيقاف العدوان على اليمن.

ودعا شرف خلال اللقاء المجتمع الدولي الى تفهم مظلومية الشعب اليمني وصموده في مواجهة العدوان والحصار الشامل مشيرا إلى أن القيادة في صنعاء أكدت مراراً أن يدها ممدودة ولا تزال نحو السلام العادل والمشرف للشعب اليمني.

ولفت شرف إلى أن الجدية في إظهار نوايا السلام من قبل الطرف الآخر لا بد أن تترجم إلى خطوات عملية وملموسة يشعر بها أبناء الشعب اليمني الذي يعاني من أسوأ كارثة إنسانية جراء العدوان وأبرزها عدم عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي إلى ميناء الحديدة وإعادة فتح مطار صنعاء أمام حركة الرحلات التجارية والمدنية وتنقل المواطنين.

وأوضح وزير الخارجية اليمني أن تنفيذ تلك الخطوات الإنسانية يمثل رسالة إيجابية للشعب اليمني بأن هناك إجراءات واقعية تتبناها الأمم المتحدة ويتخذها الطرف الآخر للتأكيد على توجهه نحو السلام وبما يهيئء المناخ للوصول إلى تسوية سياسية شاملة مستدامة.

كما دعا شرف الى التزام الطرف الآخر ببنود الهدنة المؤءقتة التي دخلت حيز التنفيذ برعاية الأمم المتحدة والتأكيد على ضرورة وقف الخروقات.

من جانبه أوضح غروندبرغ أن هناك فرصة لتثبيت الهدنة المؤءقتة وتحويلها إلى وقف إطلاق نار شامل وصولاً إلى تسوية سياسية سلمية مؤكداً أن الشعب اليمني يستحق كل الدعم بعد المعاناة التي عاشها.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الثاني من الشهر الجاري هدنة إنسانية لمدة شهرين في اليمن تتوقف بموجبها العمليات العسكرية مع فتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات وفتح ميناء الحديدة أمام سفن المشتقات النفطية.

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