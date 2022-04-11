موسكو تنتقد قرار إدراج شركات طيرانها في القائمة السوداء

موسكو-سانا

أكدت وكالة النقل الجوي الروسية أن قرار المفوضية الأوروبية إدراج شركات طيرانها في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي يعزز رغبة أوروبا في تعزيز حصارها الجوي على روسيا.

ونقلت روسيا اليوم عن الوكالة قولها في بيان: “إن هذا القرار يعد شاهداً على استمرار سياسة الإجراءات الأوروبية غير الودية الأحادية التي تنتهك أحكام اتفاقية شيكاغو والاتفاقيات الثنائية وتؤكد فقط رغبة أوروبا في تعزيز حصارها الجوي على روسيا”.

وأوضحت أن هذه الإجراءات التقييدية التي اتخذت غيابياً لا تستند إلى أي أسباب تتعلق بالحالة الفنية لأسطول الناقلات الجوية الروسية والحفاظ على صلاحية هذه الطائرات للطيران وتنفيذ معاملات التأجير مشددة على أن جميع الطائرات تمتثل لمعايير صلاحية الطيران وتخضع لصيانة دورية ضمن الحدود الزمنية التي يحددها برنامج الصيانة.

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