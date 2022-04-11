قطع المياه عن حي السبيل في مدينة درعا لرفع التلوث

درعا-سانا

أعلنت مؤسسة مياه درعا عن قطع المياه عن حي السبيل في المدينة بعد ظهور نتائج قطف العينات التي جرت يوم الخميس الماضي من قبل فريق مشترك من مديريتي الصحة والبيئة ومؤسسة المياه والتي اكدت وجود تلوث في المياه من المنطقة الممتدة من بنايات الشهداء حتى حديقة السبيل.

عبدو الخشارفة نائب رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة بين أنه تم استنفار كل الدوائر من مؤسسة المياه وشركة الصرف الصحي ومجلس المدينة ومديرية الخدمات الفنية إضافة إلى فريق من وزارة الموارد المائية لإيجاد حل جذري لمشكلة تلوث المياه في الحي.

وأشار الخشارفة إلى أن مؤسسة المياه ستعوض المناطق المتعرضة للتلوث بصهاريج مزودة بمواد تعقيم لافتاً إلى ضرورة أن يقوم المواطنون بتنظيف خزاناتهم بشكل دوري وتعقيمها والإبلاغ عن الانسدادات في الصرف الصحي الخاص بهم لتتمكن الجهات المعنية من معالجة المشكلة فوراً.

من جانبه قال مدير صحة درعا الدكتور أشرف برمو أن المديرية وجهت عيادة متنقلة إلى حي السبيل لتقديم العلاج لكل من يراجعها موضحاً أن هناك تهويلاً بعدد الحالات التي تعرضت للتسمم بمياه الشرب الملوثة.

وكانت مشكلة تلوث مياه الشرب ظهرت في حي السبيل بمدينة درعا قبل نحو أسبوع ناجمة عن اختلاط مياه الشرب بالمياه الآسنة و باشرت كل الجهات المعنية بالكشف على خطوط المياه و خطوط الصرف الصحي واستبدلت خطوطاً كاملة إلا أن تهالك شبكة الصرف الصحي وصغر أقطارها وعدم تعاون المجتمع المحلي في الإبلاغ عن الانسدادات في الحي فاقم مشكلة التلوث.

لما المسالمة

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency