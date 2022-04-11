روسيا تتعهد بالرد على طرد 6 دبلوماسيين روس من فرنسا

موسكو-سانا

أكدت روسيا أنها ستتخذ إجراءات الرد على طرد فرنسا ستة دبلوماسيين روس من أراضيها.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها اليوم “إن موسكو سترد بالشكل المناسب على ممارسات باريس ضد الدبلوماسيين الروس”.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في وقت سابق اليوم أنه تم إعلان ستة دبلوماسيين روس غير مرغوب فيهم في فرنسا .

وكانت زاخاروفا اعلنت يوم الجمعة الماضي أن طرد الدبلوماسيين الروس من الدول الأوروبية يمكن اعتباره هجوما إعلاميا وسياسيا على روسيا.

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