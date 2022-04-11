الجيش الروسي يدمر 42 موقعاً عسكرياً أوكرانياً

موسكو-سانا

أعلنت القوات الجوية الروسية اليوم تدمير 42 موقعاً عسكرياً أوكرانياً من بينها ثلاثة مراكز قيادة ومحطتا رادار ومخزن وقود بالإضافة إلى 35 منطقة لتجمع الأسلحة والمعدات العسكرية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف قوله في تصريح اليوم إن القوات الجوية الروسية دمرت 42 موقعاً عسكرياً أوكرانياً من بينها ثلاثة مراكز قيادة ومحطتا رادار ومخزن وقود بالإضافة إلى 35 منطقة لتجمع الأسلحة والمعدات العسكرية مشيراً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اسقطت مقاتلة من طراز “سو27” تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في ضواحي دنيبروبيتروفسك.

وأضاف كوناشينكوف أن صاروخ كينغال فرط الصوتي دمر مقر قيادة محصناً ومحمياً بشكل جيد لمجموعة من القوات الأوكرانية في منطقة قرية تشاسوف يار في دونباس لافتاً إلى أن الصواريخ عالية الدقة دمرت في منطقة دونيتسك قاذفة أوكرانية لصواريخ “توتشكا أو” وراجمتي صواريخ في مخبىء تحت الأرض ومجموعتين مموهتين من الأسلحة والمعدات العسكرية وقتلت نحو 40 متطرفاً أوكرانياً.

وذكر كوناشينكوف أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تم تدمير 130 طائرة و99 مروحية و243 منظومة دفاع جوي “اس300” و441 طائرة مسيرة و2132 دبابة ومدرعة و913 راجمة صواريخ ومدافع و2028 عربة عسكرية.

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