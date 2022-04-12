موسكو تدين تصريحات سويسرا حول مسؤوليتها عن الوضع في أوكرانيا

موسكو-سانا

أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التصريحات السويسرية التي حملت الجانب الروسي كامل المسؤولية عن حقائق الوضع في أوكرانيا متجاهلة التوضيحات الروسية بشأن الجرائم البربرية لنظام كييف في بوتشا وكراماتورسك.

ونقلت روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها: “ندين بحزم مثل هذه التقييمات من قبل الجانب السويسري وندعو برن التي تحاول تقديم نفسها كوسيط حيادي ونزيه إلى أن تتعامل مع الحقائق بشكل موضوعي وبدقة” مشيرة إلى أن بلادها ستحكم على مدى التزام سويسرا بالوضع الحيادي بناء على خطواتها العملية.

وفي وقت سابق اليوم أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى أن بلاده لا تثق بأي تحقيقات مستقلة يجريها الغرب وأوكرانيا بخصوص احداث مدينة بوتشا مشيراً إلى أنه لم يتم النظر في مسألة تشكيل مجموعة دولية بإطار الأمم المتحدة للتحقيق في تلك الأحداث.

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