الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال ترجمة للعنصرية والإرهاب

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن جرائم الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ترجمة واضحة للكراهية والعنصرية والإرهاب مطالبة المجتمع الدولي ولا سيما الدول التي تتغنى بحقوق الإنسان بالتحلي بالجرأة لإدانتها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وفي بيان نقلته وكالة وفا الفلسطينية لفتت الخارجية إلى جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية ولا سيما في الضفة الغربية والتي كان أحدثها استشهاد أربعة فلسطينيين بالرصاص مشددة على ضرورة وقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير من قبل المجتمع الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية.

وجددت الخارجية الفلسطينية مطالبتها المؤسسات الدولية المعنية بالقانون الدولي وحقوق الإنسان بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات وجرائم والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته المتواصلة بحق الفلسطينيين.

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