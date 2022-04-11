ألمانيا قد تضطر للتخلص من 3 ملايين جرعة من لقاحات كورونا

برلين-سانا

أعلنت وزارة الصحة الألمانية أنها قد تضطر إلى التخلص من 3 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بحلول أواخر حزيران المقبل لانتهاء صلاحيتها.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن هانو كاوتز المتحدث باسم الوزارة قوله للصحفيين “إن بلاده تخلصت من عدد من الجرعات حتى الآن” لكنه رفض الإفصاح عن عدد محدد واكتفى بالقول: لدينا المزيد من اللقاحات المتاحة حاليا أكبر من المستخدمة أو تلك التي يمكننا التبرع بها.

وأضاف “بالتأكيد هناك خطر التخلص من اللقاح مشيراً إلى أنه تبين مؤخراً أنه يمكن تخزين لقاح (بيونتيك فايزر) لفترة أطول مما كان يعتقد وبالتالي يعتقد المسؤولون الألمان الآن أن 3 ملايين جرعة ربما يجب التخلص منها أو تدميرها بنهاية حزيران المقبل وهو عدد أقل من التقديرات السابقة البالغة 10 ملايين جرعة.

يشار إلى أن وتيرة برنامج التطعيم في ألمانيا تباطأت بشكل كبير إذ قدمت نحو33 ألف جرعة فقط يومياً خلال الأسبوع الماضي مقارنة بأكثر من مليون جرعة يومياً عندما كانت حملة التطعيم في ألمانيا في ذروتها خلال كانون الأول الماضي وقد حصل نحو 76 بالمئة من السكان على لقاحاتهم كاملة فيما حصل 59 بالمئة على جرعة تعزيزية لكن المسؤولين غير راضين عن معدل التطعيم على الأخص بين كبار السن ورغم ذلك رفض البرلمان الألماني مقترحاً الأسبوع الماضي يفرض على كل الأشخاص بسن 60 عاماً وأكبر الحصول على اللقاح.

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