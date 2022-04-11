وفاة شخص وابنه جراء انهيار بناء قديم من 4 طوابق في داريا

ريف دمشق-سانا

توفي شخصان هما أب وابنه جراء انهيار بناء قديم مؤلف من 4 طوابق في شارع الوحدة بمدينة داريا في ريف دمشق.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم “حوالي الساعة الثانية والنصف اخبر مركز شرطة منطقة داريا بانهيار مبنى مؤلف من أربعة طوابق خال من السكان في شارع الوحدة وعلى الفور توجهت دوريات الشرطة إلى المكان حيث تبين أن البناء قديم وكان يوجد بداخله عاملين هما أب وابنه حيث فارقا الحياة نتيجة انهيار البناء”.

وأضافت الداخلية “تم استدعاء الدفاع المدني ونقل الضحيتين إلى مشفى المواساة” مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة سبب سقوط البناء.

من جهته أوضح رئيس المجلس المحلي في مدينة داريا مروان عبيد لمراسلة سانا أن البناء مرخص منذ عام 2003 وهو غير مسكون ولم يتعرض للدمار أو الترميم لكن من المرجح أن يكون تحته نفق أدى إلى انهياره.

بدورها قامت آليات محافظة ريف دمشق بإزالة الأنقاض التي خلفها انهيار المبنى وفتح الطرقات في محيطه.

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