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الدفاع الروسية: قواتنا استهدفت 42 موقعاً عسكرياً أوكرانياً ودمرت معسكراً لإرهابيي منظمة القطاع الأيمن في دونيتسك وأسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز سو 27 فوق مقاطعة دنيبروبيتروفسك

2022-04-11

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