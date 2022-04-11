الدفاع الروسية: قواتنا استهدفت 42 موقعاً عسكرياً أوكرانياً ودمرت معسكراً لإرهابيي منظمة القطاع الأيمن في دونيتسك وأسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز سو 27 فوق مقاطعة دنيبروبيتروفسك

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية والإمارات تبحثان التعاون في المجالات العلمية والبحثية
2022-04-11
الصحة تتسلم 4 أجهزة تنفس اصطناعي مقدمة من بابا الفاتيكان
2022-04-11
الخارجية الإيرانية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سورية
2022-04-11
برونزية لسورية في مشاركتها الأولى بأولمبياد الرياضيات الأوروبي للفتيات
2022-04-11
الخارجية: العدوان الإسرائيلي ممنهج ويستدعي تدخلاً أممياً
2022-04-10
السفير ديوب يعرض على وفد إيراني المشاريع ذات الأولوية المطروحة للاستثمار في سورية
2022-04-10
مستشار الأمن القومي العراقي يدعو لتفكيك مخيم الهول
2022-04-09
محليات
الاتحاد الوطني للمغتربين السوريين في السويد وأوروبا يكرم المتفوقين من أبناء الشهداء
2022-04-11
تسويات حلب والرقة ودير الزور تتواصل والعشرات يلتحقون بها
2022-04-11
ميليشيا (قسد) تشدد حصارها على مدينة الحسكة وتمنع دخول المواد الأساسية والخبز لليوم الثالث
2022-04-11
افتتاح مشروع ري عين القصير بريف حمص بنظام الطاقة الشمسية
2022-04-11
طقس الغد.. انخفاض في درجات الحرارة وفرصة لهطل أمطار في بعض المناطق
2022-04-11
تشغيل واستثمار شبكات الري محور دورة تدريبية لكوادر (الموارد المائية)
2022-04-11
وفاة شخص وإصابة 3 آخرين جراء حريقين في دمشق وريفها
2022-04-11
رياضة
نادي السيارات ينجز مرحلتين من بطولة الجامعات الإلكترونية
2022-04-11
تألقوا وتميزوا في البطولة العربية للمصارعة… لاعبو حمص يطمحون للمزيد من الإنجازات
2022-04-11
إعادة مباراة الوثبة والاتحاد (أهلي حلب) غداً على ملعب الحمدانية
2022-04-11
سورية تستضيف بطولة السوبر العربية للقتال المختلط
2022-04-11
ميلان يتعادل مع تورينو في الدوري الإيطالي
2022-04-11
برشلونة يتغلب على ليفانتي بثلاثية في الدوري الإسباني
2022-04-10
قمة مباريات الدوري الإنكليزي تنتهي بالتعادل
2022-04-10
اقتصاد
روسيا تكشف حجم احتياطياتها الدولية قبل وبعد العقوبات الغربية عليها
2022-04-11
سيدة من السويداء تستثمر هوايتها في مشروع متناهي الصغر
2022-04-11
صرف 132 مليون ليرة للمزارعين المتضررين في 3 محافظات
2022-04-11
الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية يرفع سقف قرض برنامج تمكين الريف إلى 5 ملايين ليرة
2022-04-11
روس كوسموس ستطالب شركاء محطة الفضاء الدولية بدفع بدل خدماتها بالروبل
2022-04-11
تراجع الأسهم الأوروبية
2022-04-11
تنظيم 388 ضبطاً صحياً وإغلاق 8 محال في دمشق منذ بداية رمضان
2022-04-11
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وفاة شخص وابنه جراء انهيار بناء قديم من 4 طوابق في داريا
تسويات حلب والرقة ودير الزور تتواصل والعشرات يلتحقون بها
ميليشيا (قسد) تشدد حصارها على مدينة الحسكة وتمنع دخول المواد الأساسية والخبز لليوم الثالث
صرف 132 مليون ليرة للمزارعين المتضررين في 3 محافظات
الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية يرفع سقف قرض برنامج تمكين الريف إلى 5 ملايين ليرة
مقتل وإصابة 5 مسلحين من ميليشيا (قسد) بريف الرقة
الخارجية الإيرانية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سورية
الدفاع الروسية: استهداف 78 منشأة عسكرية أوكرانية بينها 3 مراكز قيادة
الخارجية الروسية: لدينا قائمة بالشخصيات الأمريكية والأوروبية غير المرغوب فيها
برونزية لسورية في مشاركتها الأولى بأولمبياد الرياضيات الأوروبي للفتيات
الدفاع الروسية: قواتنا استهدفت 42 موقعاً عسكرياً أوكرانياً ودمرت معسكراً لإرهابيي منظمة القطاع الأيمن في دونيتسك وأسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز سو 27 فوق مقاطعة دنيبروبيتروفسك
2022-04-11
2022-04-11
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