افتتاح معرض لمة فرح للصناعات اليدوية والفنون التشكيلية بجامعة تشرين

اللاذقية-سانا

افتتح في المكتبة المركزية بجامعة تشرين اليوم معرض لمة فرح للصناعات اليدوية والفنون التشكيلية بمشاركة فعاليات وجمعيات أهلية وطلابية ويستمر 4 أيام.

وفي لقاءات مع مراسلة سانا ذكرت سوزانا علي طالبة بقسم اللغة الإنكليزية في الجامعة إنها شاركت في المعرض بـ3 لوحات استخدمت فيها ألوان الزيتي وقلم الرصاص والفحم مؤكدة أن الهدف من مشاركتها صقل موهبتها والاطلاع على تجارب الأخرين والاستفادة من خبراتهم كما أن الآراء التي يقدمها زوار المعرض تشكل فرصة تحفزها على تقديم الأفضل.

ولفتت أيسل برهوم الى مشاركتها بأعمال تتضمن حياكة الصوف والنسيج مؤكدة أن المشاركة أغنت تجربتها بأفكار جديدة من الاعمال اليدوية فيما ذكر جورج شامي المشارك برسوم على الرمال الملونة وصباريات ضمن أوعية زجاجية أن المعرض يساعده في ترويج أعماله.

أيمان حبيب قالت: إنها تشارك بأعمالها في صناعة المنظفات اليدوية لتسويقها بمواصفات جيدة وأسعار منافسة للسوق.

كما يتضمن المعرض جناحاً للمشاركين العرب ومنهم الدكتور عدنان المالكي من اليمن الذي أراد أن يعكس في أعماله ثقافة بلاده حيث عرض الخنجر اليمني وبيتا مصغراً يروي حكاية بناء اليمنيين لبيوتهم من خلال نحتهم للجبال مع عرضه لعدة صور تشرح الثقافة والحضارة اليمنية.

ديمة حشمة وصفاء علي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency