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بيسكوف: لا أسباب موضوعية لتخلف روسيا عن سداد ديونها

2022-04-11

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عدم وجود أسباب موضوعية لتخلف روسيا عن سداد ديونها لافتاً إلى أن ذلك يمكن أن يحدث فقط من الناحية التقنية.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم “قد يحدث تخلف تقني عن السداد لأن الموقف غير البناء للخصوم في الغرب من الممكن أن يعقد الموقف” مضيفاً “من الواضح أنه لا توجد أسباب موضوعية لمثل هذا التخلف عن السداد لأن روسيا لديها إمكانات”.

وكانت وزارة المالية الروسية أعلنت في الـ 6 من الشهر الجاري أنها سددت بالعملة الروسية (الروبل) قروضاً أجنبية لسندات مقومة بالدولار وذلك بعدما رفض مصرف أمريكي إتمام أوامر الدفع بالعملة الأمريكية.

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