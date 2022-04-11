تنظيم 388 ضبطاً صحياً وإغلاق 8 محال في دمشق منذ بداية رمضان

دمشق-سانا

نظمت دوريات الشؤون الصحية في محافظة دمشق أكثر من 388 ضبط مخالفة وثمانية إغلاقات بحق أصحاب محال ومطاعم لمخالفتهم الشروط الصحية منذ بداية شهر رمضان وحتى تاريخه.

وأوضح مدير الشؤون الصحية في المحافظة الدكتور شادي خلوف لـ سانا أن دوريات الرقابة الصحية تشدد رقابتها على محال المأكولات الشعبية وبيع العصائر والمعروك والألبان والأجبان ونظمت عشرات الضبوط بحق أصحاب محال يعرضون الأطعمة بطريقة مكشوفة ومصادرتها في بعض الحالات واتلافها حسب الأصول نظراً لما تسببه من خطورة على صحة المواطنين.

وأوضح خلوف أن الغرامات تتضاعف في حال تكرار المخالفة داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن الحالات المخالفة لتتم معالجتها وفقاً للأنظمة والقوانين.

وتوزعت الضبوط والاغلاقات المنظمة وفق خلوف على عدم التقيد بالشروط الصحية والنظافة العامة ومواد منتهية الصلاحية وعرض مواد غذائية خارج المحال ولحوم فاسدة ومفرومة مسبقاً.

فراس صافي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency