الهيئة الإسلامية المسيحية: عدوان الاحتلال لن يرهب الشعب الفلسطيني

القدس المحتلة-سانا

طالبت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل لوقف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن تصعيد الاحتلال عدوانه ضد الفلسطينيين وتصاعد وتيرة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى يشكلان جرائم حرب تهدف إلى إرهاب الشعب الفلسطيني وإرغامه على التخلي عن حقوقه المشروعة.

ولفتت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال تحاول توظيف هذه الاقتحامات لفرض وقائع جديدة وتغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى وصولاً إلى تهويده مبينة أن هذا العدوان لن يرهب الشعب الفلسطيني ولن يثنيه عن الدفاع عن أرضه ومقدساته.

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