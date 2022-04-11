روس كوسموس ستطالب شركاء محطة الفضاء الدولية بدفع بدل خدماتها بالروبل

موسكو-سانا

أعلنت روسيا أنها ستطالب شركاءها في المحطة الفضائية الدولية بشراء خدماتها الفضائية بالعملة الروسية الروبل بعد انسحابها من مشروع المحطة الفضائية الدولية.

وقال رئيس شركة روس كوسموس ديمتري روغوزين في تصريحات لوسائل إعلام روسية اليوم “إنه بإمكان الشركاء الأجانب شراء الخدمات الفضائية الروسية بالعملة الروسية الروبل لدى انسحاب موسكو من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024” معرباً في الوقت ذاته عن الاعتقاد بأنه يمكن التوصل لحل وسط في منتصف الطريق لإنقاذ المحطة الدولية وتجنب سقوطها غير المنضبط على الأرض.

ولفت روغوزين إلى أن روسيا ستخطر الشركاء إذا قررت تقليص الأنشطة على محطة الفضاء الدولية ونشر محطة الخدمة المدارية الروسية تنفيذاً للإجراءات المحددة مسبقاً مشدداً على استحالة إنشاء نفس الوسائل التقنية التي تستخدمها روسيا للحفاظ على تشغيل المحطة الدولية.

ونبه روغوزين إلى أن المحطة الفضائية الدولية ستتحول بعد العام 2024 إلى خردة في حال عدم صيانتها كاشفاً عن إنهاء الشركة الفضائية الروسية لتعاونها مع الوكالات الغربية في مشروع محطة الفضاء الدولية.

وأوضح روغوزين أن القرار بهذا الصدد سيصدر عن الحكومة الروسية وليس من روس كوسموس مؤكداً في الوقت ذاته أن استعادة العلاقات الطبيعية بين الشركاء في محطة الفضاء الدولية وغيرها من المشاريع المشتركة ممكنة فقط من خلال الرفع الكامل وغير المشروط للعقوبات غير القانونية عن روسيا.

وكان روغوزين ذكر في الثاني من نيسان الجاري أن الشركة الفضائية الحكومية الروسية ستقدم قريباً تقريراً إلى قيادة البلاد تعلن فيه عن مقترحاتها المحددة بشأن موعد إنهاء التعاون داخل محطة الفضاء الدولية مع إدارات الفضاء في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان.

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