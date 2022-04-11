123 ضبط استجرار غير مشروع على الشبكة الكهربائية بحمص

حمص-سانا

نظمت عناصر الضابطة العدلية التابعة للشركة العامة لكهرباء حمص 123 ضبط استجرار غير مشروع للكهرباء خلال شهر في حمص وريفها .

وبين المهندس بسام الرفاعي مدير شركة كهرباء حمص في تصريح لمراسلة سانا أن جولات التفتيش شملت مناطق البياضة والخالدية وحي عشيرة ودير بعلبة والقرابيص والفاخورة وكرم اللوز والقصور والعدوية والنازحين وشارع الستين وطريق الشام وجورة الشياح وشارع الخراب وطريق الشام والصناعة و قرى تلدو وتلبيسة .

وفي سياق متصل تم مؤخراً ضبط معمل بسكويت في المدينة الصناعية بحسياء يستجر الكهرباء بشكل غير مشروع عن طريق كبل كهرباء تحت الأرض.

وذكر مدير شركة كهرباء حمص أنه من خلال خبرة عناصر الضابطة تم تحديد مكان الكبل لافتاً إلى أنه يتم ضبط مثل هذه الحالات باستمرار في المدينة الصناعية .

وتسهم هذه الجولات حسب الرفاعي بتحسين واقع الكهرباء في تلك المناطق والحد من المخالفات التي تؤثر سلباً على الشبكة الكهربائية في المحافظة.

لارا أحمد

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