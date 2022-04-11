كوساتشوف: واشنطن خصصت 1.5 مليار دولار لتنفيذ مختبرات بيولوجية بأوكرانيا

موسكو-سانا

كشف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف أن الولايات المتحدة خصصت أكثر من 1.5 مليار دولار لتنفيذ المشاريع البيولوجية بأوكرانيا خلال السنوات العشر الماضية.

وقال كوساتشوف لوكالة نوفوستي الروسية إن “المعلومات المتوافرة لدى روسيا تعطي أساساً للاعتقاد أنه تم في المختبرات البيولوجية الأوكرانية القريبة من الأراضي الروسية وفي جو من السرية التامة تطوير مكونات للأسلحة البيولوجية” كاشفاً عن تعليمات أصدرتها وزارة الصحة الأوكرانية في الـ 24 من شباط الماضي للقضاء السريع على مخزونات مسببات الأمراض الخطيرة المخزنة في تلك المختبرات في محاولة لتنظيف آثار الأنشطة البيولوجية ذات الطبيعة العسكرية.

ولفت كوساتشوف إلى مشاركة مواطنين أمريكيين بمن فيهم خبراء في الأسلحة البيولوجية وكذلك أشخاص ذوو حصانة دبلوماسية في هذه المشاريع.

وأوضح كوساتشوف أن تمويل هذه البرامج جرى بشكل مباشر في إطار مشروع مواجهة التهديدات لمسببات الأمراض شديدة الخطورة في أوكرانيا الذي يجريه البنتاغون بحلول عام 2024.

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