الدفاع الروسية: قوات أوكرانية في خاركوف استسلمت وتركت دبابات جديدة وذخيرة كاملة في المنطقة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها خاضت معركة في منطقة توبولسكي في مقاطعة خاركوف حيث استسلمت القوات الأوكرانية وتركت في ميدان المعركة دبابات جديدة مع ذخيرة كاملة.

وقال قائد فرقة الدبابة المشاركة في المعركة وفقاً لموقع روسيا اليوم: “كان لديهم دبابات جديدة وعدد الكيلومترات التي قطعتها قليل.. على ما يبدو تم سحبها من المستودعات مع ذخيرة كاملة.. كان الجميع سعداء لأنهم لم يضطروا إلى إطلاق النار.. إنهم يستسلمون فقط لأنهم يروننا نحن ودباباتنا ومعداتنا.. هم لا يريدون القتال ضدنا بعد الآن”.

وأشار قائد الفرقة إلى أن مهمة فرقته كانت تنحصر في بسط السيطرة على تجمعات سكنية قريبة وضمان ممر لمرور الوحدات الروسية إلى الجنوب.

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