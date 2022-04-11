الدفاع الروسية تنشر فيديو لعمل طواقم منظومات اسكندر الصاروخية خلال عمليتها في أوكرانيا

موسكو-سانا

نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم فيديو عن عمل طواقم المنظومات الصاروخية العملياتية التكتيكية من طراز “اسكندر” في سير تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان لها إن القوات المسلحة تواصل بأسلحة عالية الدقة بما فيها منظومات اسكندر استهداف منشآت البنية العسكرية التحتية والمعدات القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأشارت إلى أنه تلقى على عاتق الطواقم الصاروخية مهمات قصف أهداف أوكرانية ذات اهمية خاصة بما فيها مراكز القيادة ومستودعات للأسلحة والذخائر ومواد الوقود والتشحيم وعقد الاتصالات ووسائط الدفاع الجوي المضاد وغيرها من الأهداف.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency