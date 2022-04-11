سورية تستضيف بطولة السوبر العربية للقتال المختلط في الخامس والعشرين من الشهر الجاري

دمشق-سانا

تستضيف سورية بطولة السوبر العربية للقتال المختلط التي ينظمها اتحاد ألعاب الكيك بوكسينغ في صالة الجلاء الرياضية بدمشق في الخامس والعشرين من الشهر الجاري بمشاركة اثني عشر لاعباً عربياً في رياضة القتال المختلط.

رئيس اتحاد الكيك بوكسينغ والمواي تاي والقتال المختلط منار البزرة أشار في تصريح لـ سانا إلى أن هذه البطولة تأتي تأكيداً على أن الرياضة السورية ماضية قدماً نحو تعزيز المشاركات العربية والقارية والدولية من خلال استضافتها لأحداث رياضية كبيرة موضحاً أن الاتحاد سيوفر كل مستلزمات النجاح لهذه البطولة تنظيمياً وإدارياً وفنياً.

وأضاف البزرة.. إن تنظيم هذه البطولة في دمشق يأتي بعد النجاح والتنظيم المميز لبطولة التحدي العربية التي اختتمت مؤخراً في صالة الجلاء الرياضية بمشاركة أربع دول عربية هي العراق وفلسطين والأردن وسورية في رياضات الكيك بوكسينغ والمواي تاي مؤكداً أن هناك تنسيقاً مع الاتحادين الآسيوي والدولي يتمثل بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد الدولي للبطولة.

يشار إلى أن هذه البطولة هي الثانية دولياً ضمن أجندة اتحاد اللعبة التي تتضمن عدة بطولات دولية إضافة إلى البطولات المحلية بمختلف أساليب اللعبة علماً أن البطولة ستستمر لمدة ثلاثة أيام.

هناء صقور

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