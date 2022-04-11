الخارجية الروسية: لدينا قائمة بالشخصيات الأمريكية والأوروبية غير المرغوب فيها

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن لدى موسكو قائمتها الخاصة بالشخصيات الأمريكية والأوروبية غير المرغوب فيها وأن هذه القائمة قابلة للتوسيع إذا لزم الأمر.

وقال سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي في تصريح لقناة (زفيزدا) الروسية: “هناك المئات بل الآلاف من العقوبات الغربية غير القانونية والمسيئة ضد روسيا وموقفنا تجاهها سلبي تماماً”.

وشدد على أن مبدأ المعاملة بالمثل يتم اعتماده في هذا السياق مضيفاً “لدينا قائمتنا الخاصة بالأشخاص الذين نعتبرهم غير مرغوب فيهم وهم من تبين أنهم يقومون بأفعال سيئة ضد روسيا” مشيراً إلى أن هذه القائمة تضم شخصيات أمريكية وشخصيات من الاتحاد الأوروبي وتتم مراجعتها بشكل دوري وإذا لزم الأمر ستتم إضافة أسماء أخرى إليها.

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