برشلونة يتغلب على ليفانتي بثلاثية في الدوري الإسباني

مدريد-سانا

تغلب فريق برشلونة على ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل اثنين في المباراة التي جمعتهما اليوم في إطار منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

سجل أهداف فريق برشلونة كل من اللاعبين أوباميانغ وبيدري ولوك دي يونغ في الدقائق 59 و63 و92 بينما سجل لليفانتي موراليس وميليرو من ضربتي جزاء في الدقيقتين 52 و82.

وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 22 نقطة في المركز قبل الأخير.

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