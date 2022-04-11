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مظاهرات حاشدة لأنصار عمران خان في باكستان

2022-04-10

إسلام أباد- سانا

خرج عشرات الآلاف من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني المقال عمران خان إلى الشوارع في العديد من المدن ملوحين بأعلام حزبه وتعهدوا بدعمه خلال الفترة المقبلة.

وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن أكثر من 20 ألف شخص تظاهروا في مدينة كراتشي الساحلية مطالبين بعودة خان إلى السلطة.

وفي العاصمة إسلام أباد أضاءت أنوار الآلاف من المؤيدين سماء الليل بينما كان خان يشق طريقه بين الحشد متهمين واشنطن بتدبير الإطاحة به.

وكان البرلمان الباكستاني اعتمد اليوم كلا من شهباز شريف وشاه محمود قريشى كمرشحين لمنصب رئيس الوزراء الجديد.

وقبل حجب البرلمان الثقة عن خان يوم أمس حمل الأخير قوى خارجية المسؤولية عن الوقوف وراء الأزمة السياسية الحالية محذرا من أنه لا مستقبل لباكستان إذا استمرت التدخلات الأمريكية فى شؤونها.

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