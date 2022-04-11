مانشستر سيتي يتعادل مع ليفربول بهدفين لكل منهما في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

تعادل فريق مانشستر سيتي مع ضيفه ليفربول بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل هدفي فريق مانشستر سيتي كل من اللاعبين كيفين دي بروين وغابريل غيسوس في الدقيقتين 5 و36 بينما سجل ثنائية ليفربول كل من اللاعبين ديوغو غوتا وساديو ماني في الدقيقتين 13 و46 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة حافظ مانشستر سيتي على صدارة جدول ترتيب فرق الدوري الإنكليزي بعدما رفع رصيده إلى 74 نقطة بينما رفع ليفربول رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني.