مقتل امرأة بقصف للقوات الأوكرانية على بلدة نوفويدار في لوغانسك

لوغانسك-سانا

قتلت امرأة جراء سقوط صاروخ أطلقته قوات النظام في كييف على بلدة نوفويدار في جمهورية لوغانسك الشعبية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار في الجمهورية قوله اليوم: “نتيجة قصف قوات كييف على بلدة نوفويدار قتلت سيدة تبلغ من العمر 31 عاماً”.

وفي وقت سابق أعلنت القيادة العامة لقوات جمهورية لوغانسك الشعبية أن القوات الأوكرانية قصفت بلدة نوفويدار بصواريخ توتشكا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت أن قوات النظام في كييف تستعد بدعم من الغرب لتنفيذ مجازر جماعية ضد المدنيين فى جمهورية لوغانسك الشعبية بهدف اتهام القوات الروسية بها.

وفي سياق آخر أكدت عمدة مدينة ميليتوبول غالينا دانيلتشينكو أن النظام في كييف قطع الكهرباء عن المدينة بشكل متعمد منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس تاركاً أكثر من 250 ألف شخص بلا كهرباء مشيرة إلى أن الجيش الروسي ساعد السكان المحليين في إزالة الألغام من المحطات الفرعية التي زرعها النازيون الأوكرانيون وتمت استعادة التيار الكهربائي بشكل كامل لدعم الحياة في المدينة.

وأضافت دانيلشينكو “إن قوات النظام في كييف تخرب مرافق البنية التحتية والمنشآت الاستراتيجية ومحطات ضخ المياه في ميليتوبول بينما نلجأ إلى مساعدة الجيش الروسي لحراسة تلك المحطات حتى يتم إمداد المدينة بالمياه باستمرار والأمر ذاته يتعلق بإمدادات الغاز”.

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